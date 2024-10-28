Метеочувствительным нужно быть готовыми и держать ухо в остро.

Сегодня облако солнечной плазмы достигло земной поверхности. Соответствующие данные привели в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН. Точно такой же информацией располагают сотрудники Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как указали в российских научных учреждениях, это уже второе массивное облако солнечной плазмы, идущее на Землю. Сотрудники подразделений РАН указали, что облако солнечной плазмы было выброшено в довольно быстрой манере.









К 12:00 дня по Москве обширной магнитной бури в земной атмосфере не наблюдается, но магнитный ураган всё равно начнется, заверили ученые-физики.

Ранее прокомментировал явления магнитных бурь, которые выражаются в изменении постоянных значений магнитных полей, доцент РНИМУ имени Пирогова Герман Степанов. По словам научного сотрудника, любое изменение магнитного поля действует на человека, но последствия зависят от возраста и здоровья конкретного человеческого индивида. Наибольший вред от магнитных бурь возникает у людей старшего возраста и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.