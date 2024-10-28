На Западе здраво оценили свои возможности и решили самоустраниться.

Украинский президент выражает истинное недоумение по поводу текущего нежелания Запада помогать Украине. О Владимире Зеленском, чья обеспокоенность заметна стороннему наблюдателю, вышла свежая публикация 20 minutos.

Так ссылаясь на своих информаторов в Брюсселе, зарубежные корреспонденты отметили, что западные партнеры Киева могли бы более усердно помогать Украине, о чем Зеленский непрестанно напоминает своим западным союзникам.









Разумеется Зеленского можно понять, тем более он «давит» на Запад в самое подходящее время, когда новый Европарламент только что избрался, как и Еврокомиссия. И если затянуть с прямыми намеками этим общеевропейским органам, что Украина может лишиться поддержки в ещё большей степени.

Так же Зеленского не устраивает отношение западных политиков к его новому «плану победы», требования в котором звучат именно как требования и их выполнение буквально трудно реализуемо.

О том что даже Вашингтон не считает «план победы» чем-то действительно прорывным, недавно вышла публикация в The Economist, где чиновники Белого дома прямо назвали задумку украинского президента провальной.