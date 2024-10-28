Тот самый случай когда зло во благо. Спасибо дедушка Байден.

Должно быть главные западные лидеры сильно удивлены, воочию наблюдая как «выстрелы» западных санкций против Москвы оказались холостыми: вместо громкого падения на дно экономической пропасти, Россия окрепла, в особенности её экономика, которая буквально «перегревается», о чем собственных читателей информирует либеральная The Washington Post.

Авторы статьи метко подметили, что вместо экономического кризиса российские топ-менеджеры озабочены нехваткой рабочих рук. Причём даже ощутимый рост зарплат не позволяет найти соискателей на самые востребованные вакации.

Так в сибирском макрорегионе очень много автобусов стоят на стоянках из-за отсутствия мужчин-водителей, а на фермах уровень зарплат доярок сравним с зарплатами программистов и ИТ-специалистов. Причем дефицит работников есть у отелей и общественных заведений, где днём с огнём не найти поваров, клининг-менеджеров и обслуживающий персонал. Остро ощущается нехватка сварщиков и водителей в таксопарках.

Не даёт покоя западным корреспондентам и отечественный Росстат, согласно данным которого сотрудники с самыми низкими зарплатами получили рост доходов на уровне 66%.

Нашли работники прессы и вполне очевидное объяснение происходящему: масштабные военные заказы переполнили российскую экономику денежной массой, что вызывает рост не только выплат у заводских рабочих, но и у военнослужащих. Не забыли работники WP и о сверхдоходах российского бюджета от торговли нефти.

И как подытожили американцы, что бы не говорил Джо Байден ранее о «разорванной в клочья российской экономике», на проведение СВО хватит денег минимум на несколько лет