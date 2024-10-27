На 23:00 по Москве, ВСУ сбежали с 11-го квартала в Селидово, из-за чего снабжение украинского гарнизона в городе становится практически невозможным.

Украинский гарнизон Селидово опешил, увидев как в сражающийся город на полном ходу заехал отряд российских штурмовиков во главе пылающего танка. Видеозапись, демонстрирующая технику РФ с горящей гусеницей, появилась в ТГ-канале Shot.

Так на записи, переданной журналистам сотрудниками Народного фронта, четко видно, как российский ОБТ с сидящим на корпусе тяжелой бронемашины военнослужащим РФ, резво подскакивая на неровностях дороги, залетает в предместья города. По информации с мест, танк принадлежит 80-му гв. Краснознаменному полку, атаковавшему гарнизон ВСУ с южного фланга.

К настоящему часу известно о контроле 4\5 территории Селидово, а основной эпицентр сражений сместился к окраинам, где остатки украинских войск с отчаянием обреченных цепляются за северо-западные оконечности крупного населённого пункта.





Минувшим днём поступала информация о водружении флага над самым высоким терриконом в окрестностях города. Тем временем, на плечах отступающих украинских солдат и офицеров российские штурмовики ворвались уже в Кураховку.