Украинской армии критически не хватает обученных солдат, из-за чего батальонный опорный пункт держит рота, ротный - взвод, взводный - отделение и так далее.

«Русская весна» написала о водружении российского триколора на самом высотном терриконе Селидово и в центральной части города Горняк. Так в первом случае отличились воины 71-го ОБСПН армии РФ, а во втором – бойцы 114-й бригады ВС России.

Кадры о том, что господствующая высота Селидово освобождена от контроля украинских солдат и офицеров, были записаны с беспилотника. Они четко свидетельствуют о том, что большая часть города свободна – это показывает панорама прилегающей местности. Известно, что в самое натуральное бегство пустились военнослужащие 15-й бригады Нацгвардии Украины, решившие избежать полного разгрома путем скоростного ретирования через речной массив Соленой.





Тем временем по словам экс-полковника СБУ Олега Старикова, отступать из города нужно как можно быстрей: потому что городская агломерация обходится с северного и южного флангов, а единственная дорога, благодаря которой можно выехать из населенного пункта, находится под постоянным огневым контролем, осуществляемом при помощи ствольной и реактивной артиллерии и при помощи дронов-камикадзе.

Горняк

Тем временем в Горняке ещё сохраняются небольшие очаги украинского сопротивления, продолжается штурм шахты №42, расположенной за чертой города. Пока что официально эта информация не подтверждена.

Согласно данным официальной сводки, освобождён Александрополь в Донецкой области.