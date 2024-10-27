Разработка "Арены" началась ещё в 80-х годах прошлого века, и хорошо бы закрыть гештальт далекого прошлого прямо сейчас.

В цеху «Уралвагонзавода» появились первые образцы Т-90М и Т-72Б3М с интегрированным комплексом активной защиты. И как пишет эксперт Евгений Даманцев в блоге «Русское оружие», оборудование с производственным индексом Т-09-А6-1 представляет собой дополнительную защиту от ПТРК, в том числе современных западных образцов, таких как AT4 CS H и NLAW, так и ПТУР TOW-2A/B.

Вариант "Арены" 90-х годов

Но пока что непонятно, как сможет установленный КАЗ справляться с так называемыми сбросами – кумулятивными боеприпасами ПГ-7ВС и противостоять передовым FGM-148E Block I Javelin, старающимся поразить танк прямо в слабозащищенную верхнюю полусферу в области башни. Ведь общеизвестная информация, касаемо установленного блока РЛС позволяет предположить, что угол обнаружения и наведения комплекса показывает максимальную эффективность только до диапазона в 20 градусов. Что прямо подразумевает неспособность справиться с боеприпасами, атакующими строго вертикально.

Источник изображения: ТГ-канал «Русское оружие»

Но есть и ещё одна предполагаемая проблема: в случае установки «Арены-М» придется убрать защитную конструкцию «мангалов» – для улучшения секторов обзора системы наведения КАЗ.

Полигонные испытания показали, что Т-09-А6-1 способна эффективно противоборствовать боеприпасам, разгоняющимся до 700 м/с с одновременным перехватом сразу нескольких таких снарядов.