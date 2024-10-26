Не в последнюю очередь из-за этого самолёты ЦАХАЛ разбомбили только "тактические сараи", которые к тому же оказались пустыми.

РФ заранее проинформировала Иран о скорой массированной атаке израильских ВВС. О том, что представители Москвы связались со своими иранскими партнерами за несколько часов до атаки и уведомили о подготовке израильской авиации к массовому вылету, сообщает ближневосточный ресурс Sky News Arabia.

Так корреспонденты иностранного издания указали, что российские представители вышли на тегеранских чиновников, имея целью донести высоковажные данные собственной разведки, зафиксировавший тревожный рост американской и израильской военной активности в ближневосточном регионе. Именно это позволило с высокой долей вероятности предугадать, что в самое ближайшее время Израиль атакует Иран.

По данным Jerusalem Post, территорию Ирана атаковали около 100 истребителей, в том числе истребители пятого поколения F-35I, прозванные "невидимками".





И действительно, ранним утром 26 октября ЦАХАЛ начал массовый взлёт авиации, когда в групповой атаке к своим иранским целям начали полёт F-35I, F-16I, F-15I. Во время боевой миссии также была атакована и столица Ирана – Тегеран.

После проведенной атаки в иранском МИД прокомментировали события минувшего утра, высказав, что если следовать букве Устава ООН, иранское государство теперь на законных основаниях может воспользоваться собственным правом на самооборону.