К чему ведёт узкий проект украинства становится понятно уже всем.

Украина входит в полосу самых настоящих марафонских забегов местных мужчин, старающихся убежать не только за линию государственной границы Украины, но и сбежать хотя бы на время от представителей ТЦК, устраивающих буквально целые полицейские операции по поимке представителей мужского рода. Тем временем на передовых позициях со стороны ВСУ нарастают случаи дезертирства и прямого отказа выполнять приказы офицеров. Об этом своим читателям рассказали корреспонденты The National Interest в свежем материале-расследовании.

В публикации особо подчеркнули, что Александр Сырский и Владимир Зеленский могут не рассчитывать на победу над Россией с таким высоким дефицитом обученных и мотивированных солдат в зоне проведения российской СВО. Тем более, даже получив в распоряжение свежее пополнение, новичков в ВСУ нужно заставить подчиняться, что на самом деле сделать трудно при текущем уровне дезертирства и отказа выполнять распоряжения руководства.

Вместо внедрения вполне реальных механизмов стимулирования призыва в украинскую армию добровольцев, украинские власти попросту затягивают гайки, всяческими способами пытаясь запретить выезд из страны мужчин. Но это не всегда удаётся и представители мужского пола всё равно в обход постов украинских пограничников умудряются сбежать из страны.

В заключение статьи американские журналисты пожурили власти Киева за недемократическое поведение, в попытке усилить охрану границ и воспрепятствовать покиданию Украины жителями, которые по мнению никогда не служившего в армии Украины президента Владимира Зеленского только по первому призыву правительства должны отправиться служить в ВСУ.