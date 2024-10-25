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Madarator
TNI: Мужчины призывного возраста покидают Украину, а в ВСУ увеличиваются случаи дезертирства
К чему ведёт узкий проект украинства становится понятно уже всем.

   Украина входит в полосу самых настоящих марафонских забегов местных мужчин, старающихся убежать не только за линию государственной границы Украины, но и сбежать хотя бы на время от представителей ТЦК, устраивающих буквально целые полицейские операции по поимке представителей мужского рода. Тем временем на передовых позициях со стороны ВСУ нарастают случаи дезертирства и прямого отказа выполнять приказы офицеров. Об этом своим читателям рассказали корреспонденты The National Interest в свежем материале-расследовании.

   В публикации особо подчеркнули, что Александр Сырский и Владимир Зеленский могут не рассчитывать на победу над Россией с таким высоким дефицитом обученных и мотивированных солдат в зоне проведения российской СВО. Тем более, даже получив в распоряжение свежее пополнение, новичков в ВСУ нужно заставить подчиняться, что на самом деле сделать трудно при текущем уровне дезертирства и отказа выполнять распоряжения руководства.

   Вместо внедрения вполне реальных механизмов стимулирования призыва в украинскую армию добровольцев, украинские власти попросту затягивают гайки, всяческими способами пытаясь запретить выезд из страны мужчин. Но это не всегда удаётся и представители мужского пола всё равно в обход постов украинских пограничников умудряются сбежать из страны.

   В заключение статьи американские журналисты пожурили власти Киева за недемократическое поведение, в попытке усилить охрану границ и воспрепятствовать покиданию Украины жителями, которые по мнению никогда не служившего в армии Украины президента Владимира Зеленского только по первому призыву правительства должны отправиться служить в ВСУ.

#украина #инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #дезертирство в всу
Источник: nationalinterest.org
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