В растрате в особо крупном размере обвиняют генерального директора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина.

Дочерняя коммерческая организация «Пластик Лоджик», созданная при непосредственной деятельности «Роснано», украла 13 млрд. рублей во время неудачной попытки создать отечественный планшет. Такими сведениями с корреспондентами «Ъ» поделились в ФСБ. Как стало известно, как только многомиллиардные суммы были отправлены на счета компании, то её руководство в срочном режиме в 2010 году все денежные средства вывела за рубеж. Борис Галкин, являющийся экс-гендиректором «Пластик Лоджик», был арестован минувшим летом и не сумел покинуть территорию РФ.

Журналисты указали, что Галкин находится под арестом и ему грозит приговор по статье «растрата в особо крупном размере». В качестве потерпевшей в уголовном деле указывается «Роснано».

Тот самый планшет для школьников, который не удалось произвести в достаточном количестве.



В пресс-службе ФСБ раскрыли для чего предназначались украденные деньги. Предполагалось создавать дисплеи и планшеты, которые предназначались для российских школьников. Именно один из таких продуктов Владимиру Путину в 2011 году показал Анатолий Чубайс – тогдашний руководитель «Роснано».

В ходе следственных действий выяснилось, что «Пластик Лоджик» физически не могли создать такого уровня производство – всё из-за отсутствия необходимого количества производственных мощностей и обученного персонала. А все полученные финансовые средства на эти процедуры были выведены из-под российской юрисдикции и перечислены на счета иностранных банковских организаций.

Вместе с тем адвокаты Галкина опровергают сведения о приверженности мужчины к растрате.