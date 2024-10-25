Дочерняя коммерческая организация «Пластик Лоджик», созданная при непосредственной деятельности «Роснано», украла 13 млрд. рублей во время неудачной попытки создать отечественный планшет. Такими сведениями с корреспондентами «Ъ» поделились в ФСБ. Как стало известно, как только многомиллиардные суммы были отправлены на счета компании, то её руководство в срочном режиме в 2010 году все денежные средства вывела за рубеж. Борис Галкин, являющийся экс-гендиректором «Пластик Лоджик», был арестован минувшим летом и не сумел покинуть территорию РФ.
Журналисты указали, что Галкин находится под арестом и ему грозит приговор по статье «растрата в особо крупном размере». В качестве потерпевшей в уголовном деле указывается «Роснано».
Тот самый планшет для школьников, который не удалось произвести в достаточном количестве.
В пресс-службе ФСБ раскрыли для чего предназначались украденные деньги. Предполагалось создавать дисплеи и планшеты, которые предназначались для российских школьников. Именно один из таких продуктов Владимиру Путину в 2011 году показал Анатолий Чубайс – тогдашний руководитель «Роснано».
В ходе следственных действий выяснилось, что «Пластик Лоджик» физически не могли создать такого уровня производство – всё из-за отсутствия необходимого количества производственных мощностей и обученного персонала. А все полученные финансовые средства на эти процедуры были выведены из-под российской юрисдикции и перечислены на счета иностранных банковских организаций.
Вместе с тем адвокаты Галкина опровергают сведения о приверженности мужчины к растрате.