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Madarator
Google показал снимки пробитого железобетонного укрытия на авиабазе ВСУ в Староконстантинове
В роли "злого стоматолога" вероятно выступил аэробаллистический "Кинжал".

   В Сети появились свежие фотографии спутникового контроля со стороны Google Maps, снявшего периметр аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. На новых снимках отчётливо видны последствия прилётов дальнобойных ракетных боеприпасов ВС России по важной военной цели на земле.

   Так прекрасно заметно отверстие с широкими краями, образовавшееся в купольном железобетонном сооружении, представляющим собой надёжное укрытие для военной техники. Как отметили в ТГ-канале «Воевода вещает», попадание было слишком хорошим, чтобы дать хоть какой-то шанс на спасение для спрятанной в укрытии важной военной техники ВСУ.

   Продолжая дальше внимательно рассматривать кадры, можно увидеть дальнобойные беспилотники Bayraktar, завод по сборке которых будет построен на территории Украины спустя год.

   Ещё на снимках находятся МиГ-29, представляющие собой ложные цели для отвлечения от на самом деле важных для уничтожения объектов ВСУ.  

Высока вероятность что в роли "стоматологического бора" выступил гиперзвуковой "Кинжал".

   А мы напомним, что воздушная гавань Староконстантинов является рекордсменом по числу и регулярным атакам среди всех военных аэродромов украинской армии, принимающая на себя атаки не только ОТРК «Искандер» в версии баллистических боеприпасов, но и постоянные прилёты барражирующих дронов семейства «Герань».

Байрактары

   Предполагается что именно со взлётно-посадочной полосы Староконстантинова будут взлетать украинские МиГ-29 и F-16, если им будет поставлена боевая миссия в зоне проведения СВО, но сделать это из-за регулярных ударов российских ВС будет очень трудно.

#староконстантинов #удар по аэродрому староконстантинов #ракетные удары по всу #удары вс рф
Источник: t.me
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Украинский Генштаб рассказал о прилёте "Кинжала" по аэродрому Староконстантинов
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