Гиперзвуковой снаряд пробил верхний слой подземных укреплений и достиг места углубленного хранения боеприпасов ВСУ.

Не самым приятным началось утро для украинских подразделений военно-воздушной базы Староконстантинов, расположенной в Хмельницкой области. Причём примерные 8 утра по московскому времени получились настолько «бодрящими», как и ущерб от прилетевшей российской баллистики, что даже командованию ВСУ пришлось прервать молчание и заявить о прорыве гиперзвуковых «Кинжалов» через наземные посты украинского ПВО.

Так вышла новостная заметка в ТГ-канале Генштаба ВСУ, где читатели уведомляются о поражении военного комплекса российскими аэробаллистическими боеприпасами. Уточнять, что же случилось на земле и каковы последствия прилётов, украинские генералы не стали.









Тем временем внештатную ситуацию прокомментировал горсовет Староконстантинова, когда выпустил предписание для местных жителей, выдав предупреждение о потенциальном шансе услышать и увидеть детонацию боеприпасов. Поэтому горожанам необходимо находиться как можно ближе от укрытий.

А мы вспомним утреннюю предысторию, когда в понедельник в большинстве районов хмельницкого региона прозвучала воздушная тревога, на фоне которой начало что-то взрываться в черте охранного периметра военно-воздушной базы Староконстантинов.









Позже вышло официальное заявление от МО РФ, где было заявлено об ударах по объектам военной инфраструктуры. Правда перечень пораженных наземных целей указан не был.

А мы узнаем, что воздушная гавань Староконстантинова является своеобразным рекордсменом по количеству российских комбинированных ударов: ведь именно вчера эта база поверглась атаке дронами и ракетами.