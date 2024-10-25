Попытки прорыва со стороны украинских ВС были, но окончились неудачей.

Зажатая со всех сторон группировка ВСУ в Курской области между н.п. Погребки, Новоивановка и Ольговка, безуспешно пытается выскользнуть из российского капкана в сторону российско-украинской границы, но по сообщениям от военкоров ТГ-канала «Mash», российские подразделения приступили к штурму котла. Для скоростного продвижения ВС России на полную используются огневые возможности ствольной и реактивной артиллерии, удары планирующими бомбами и барражирующими боеприпасами.









Предельно отчетливо понимая, что с каждым часом шансов на прорыв у оставленных в окружении украинских военных всё меньше и меньше, ВСУ пытаются с отчаянием обреченных дойти до горловины котла, но без высоких потерь это сделать не получается.









Информацию о том, что для части украинских солдат и офицеров в курском приграничье ситуация давно в стадии аховой, рассказал на пресс-конференции в рамках БРИКС Владимир Путин. В Казани российский президент указал, что в котле может находиться до 2000 украинских бойцов.

На 15:00 по Москве 25 октября украинский Генштаб предпринял как минимум 3 попытки разблокировать курское кольцо окружения, но даже подключение ударных бронетанковых групп не исправило ситуацию, как сообщает блогер Шарий.