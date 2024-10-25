Если окруженные отряды ВСУ не сдадутся, будут предприняты меры военного характера.

2000 украинских военнослужащих не смогут отступить из-за плотного кольца российских войск в Курской области и с каждым новым часом кольцо вокруг блокированных сжимается. О непростом положении украинских бойцов в курском приграничье во время беседы с журналистами в рамках саммита БРИКС рассказал Владимир Путин.

Российский президент обозначил положение военных ВСУ, очутившихся по словам военного эксперта Евгения Даманцева в «Погребском полукотле», как критически опасным.

Прекрасно понимая, чем грозит промедление окруженным бойцам, украинский Генштаб отправил сводные роты ВСУ для деблокирования с внешней стороны, но ситуация что для первых, что для вторых, осложняется отсутствием свободного транспортного перехода: все асфальтовые дороги и единственная грунтовая трасса, проходящая через окраины Крученого леса к окруженной группировке украинских ВС, находятся под огневым контролем ствольной артиллерии и дронов-камикадзе ГВ «Север» российской армии.

Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"



Есть некоторые шансы прорваться из оцепления посредством спешивания и движения в сторону украино-российской границы глубокой ночью, когда по естественным причинам видимость ухудшается. Но ночью прекрасно чувствуют себя ударные беспилотники «Иноходец-РУ», оснащенные модулями инфракрасной разведки, способные обнаружить и уничтожить теплоконтрастные цели на удалении до 10 километров.

Иноходец и Х-БПЛА: Продолжительность полета до 24 часов с возможностью барражировать в высотном коридоре от 3000 до 8000 метров и использованием оборудования или вооружения общей массой до 200 килограмм.



Беспилотный летательный аппарат «Иноходец-РУ» был создан российской компанией «Кронштадт». Этот дрон относится к классу средневысотных БПЛА большой продолжительности полета (MALE – Medium Altitude Long Endurance). Он предназначен для выполнения различных задач, таких как разведка, наблюдение, патрулирование и ретрансляция сигналов связи, а также нанесение огневого поражения. В последнем случае используются авиационные управляемые боеприпасы Х-БПЛА, известной версией которых в «пехотном» исполнении является хорошо знакомый ПТРК «Корнет».