Стабилизировать ЛБС у украинской армии выходит так себе.

Первые флаги штурмовых подразделений, закрепленные над высотной застройкой населённого пункта Селидово, появились в городской черте. Видеодоказательство того, что атака на позиции украинских военнослужащих в городской агломерации продвигается к центральной части н.п., появилось в ТГ-канале «Русская весна». 5-секундное видео наглядно демонстрирует, что российский триколор развевается над одним из многоэтажных зданий Селидово.

Так же ещё один жилой дом был украшен Красным Знаменем. В комментариях под видео обозначается и локация: флаг был установлен в периметре местного центрального рынка.

Подтверждает успех передовых отрядов российской армии в Селидово и украинский военнослужащий с полевым позывным «Алекс». Офицер рассказал, что штурмовые двойки ВС РФ уже сражаются в квартале многоэтажек.









До момента сегодняшних боёв Селидово выступал в роли важного логистического пункта украинской армии, через чей узел шло снабжение сразу нескольких бригад ВСУ, действующих в Донецкой области.

Стабилизировать обстановку на передовых позициях украинскому Генштабу не удаётся из-за слишком малого количества как в общем живой силы, так и слабой боевой подготовки и недостаточной мотивации личного состава подразделений ВСУ. Так же в украинской армии не хватает тяжелой бронетехники и необходимого количества боеприпасов. А резервы, способные на короткий промежуток времени обеспечить устойчивость ЛБС в ДНР, действуют в курском приграничье. Отсюда все текущие проблемы украинских генералов на покровском направлении и берутся.