Очень интересно получается: а до курского провала ВСУ Владимир Александрович так сделать не хотел?

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры должны быть прекращены. В этом случае можно констатировать, что первый шаг к прекращению сражений между украинской и российской армиями положен. Своим видением по поводу обоюдных ударов на объекты энергогенерации с журналистами из Financial Times поделился украинский президент.

Как выразился Зеленский, нужно как можно быстрей добиться прекращения ударов по энергогенерирующим мощностям. То есть Украина не атакует такие цели на землях РФ, а Россия не наносит удары по украинским объектам энергогенерации. Цитирует главного украинского политика ИА УНИАН.

И если получится осуществить описанное Зеленским, то конфликт между Украиной и РФ станет намного менее активным.









Своё мнение по поводу мирных договоренностей между странами-соседками есть и Владимира Путина. Российский общенациональный лидер прямо сказал, если договариваться, то на долгий срок: «никаких 1-2 год перемирия» не будет. Мир должен быть прочным и долгосрочным.

Вместе с тем некоторые масс-медиа связывают неожиданную миролюбивую политику Зеленского с пониманием того, что будущим президентом США может стать Дональд Трамп.