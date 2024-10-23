А если отопительный сезон сместить поближе к январю, можно совместить приятное с полезным – "лишние" два месяца позакаляться и подэкономить газ.

Украинская столица и отопительный сезон рука об руку начнут свое движение позже. Всё из-за желания местных коммунальщиков как можно меньше расходовать дефицитный без всяких кавычек газ. Соответствующее решение до горожан донёс зампред Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

Как выразился высокопоставленный городской чиновник, теплая погода внесла свои коррективы в планы столичных коммунальщиков, позволив в некоторой степени сместить сроки отопительного сезона на более позднее время. Вторым плюсом к такому решению идёт сокращение платежной ведомости за коммунальные услуги для городских жителей.









Как объяснил Пантелеев, тепло в городские квартиры подаётся только при достижении среднесуточных показателей внешней воздушной массы не более +8. Причем постоянство такого значения должно наблюдаться не менее чем в течение 72 часов.

И как информирует ИА УНИАН, старт отопительному сезону будет положен только после соответствующего заседания городских управленцев, которое предположительно состоится в промежуток с конца октября — начале ноября.

Под конец таких оптимистичных новостей для жителей украинского мегаполиса добавили ложку горечи энергетики, предупредившие простых украинцев о чрезвычайно тяжелой ближайшей зиме, в ходе которой без света будут множество домовладений и частных квартир. Так же затруднения могут возникнуть и с отоплением.