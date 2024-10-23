Чем быстрей доберутся до границы, тем выше шанс "разминуться" с двумя бригадами северокорейских туристов.

Беспилотный разведчик принадлежности отечественных ВС снял отступление украинских военнослужащих с собственных передовых позиций, размещенных рядом с населенным пунктом Любимовка российской Курщины.

Как объяснила редакция ТГ-канала «Архангел спецназа», подразделения ВСУ возвращаются домой.









И такому ходу событий есть вполне естественное объяснение. Августовский рейд в курский регион РФ показал свою полную несостоятельность: за трое суток активных боёв так и не удалось прорваться к особо охраняемому периметру Курской АЭС, как и не удалось добиться промежуточных целей с выходом на плацдарм рядом с рекой Сейм. Вместо этого вовремя подоспевшие российские спецназовцы из «Ахмата», бойцы ВДВ и морпехи грамотными действиями и ударами во фланг украинской обороны смогли рассечь некогда монолитную украинскую группировку и плавно подготовить её к окружению. И чем дольше украинский Генштаб затягивает с тем самым долгожданным приказом на отступление курской группировки ВСУ, тем дела её всё хуже и хуже будут идти – и так вплоть до попадания в полноценный котёл.









Вместе с тем совершенно не на руку ВСУ играет русская осень, плавно превращающаяся в затяжное ненастье. Из-за этого шансы быстро покинуть российское приграничье у военнослужащих украинской армии всё ниже и ниже: в большинстве своём для захода ВСУ использовали колёсную технику – как мобильную и более быструю чем гусеничные варианты. Но у такого решения есть и свои минусы: все асфальтовые шоссе контролируются российской артиллерией и ударными fpv-коптерами. Поэтому отступать восвояси придется только через размокшие поля, пройти которые на колёсных броневиках не всегда возможно.