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Madarator
В Сети появились кадры столкновения истребителя КНР со стаей птиц
Итого минус один самолёт китайских ВВС и еле спасшийся пилот.

   В мировой Сети появилось видео, записанное внутрикабинной камерой истребителя КНР после столкновения самолёта со стаей диких птиц. По итогу незапланированного «воздушного боя» боевая машина китайской армии оказалась потеряна, а пилот еле-еле успел выполнить процедуру катапультации.

   Само событие произошло с калейдоскопической быстротой: лишь за несколько секунд до момента удара сработало тревожное уведомление от системы, оповещающей о потенциальном столкновении с внешними объектами. Таким объектом оказалась габаритная птица, врезавшаяся в фюзеляж военного самолёта. Контролировавший в режиме онлайн китайский самолёт руководитель полётов, отдал срочный приказ об экстренном возвращении на место старта. Во время процедуры возвращения пилот отрапортовался о серьёзном повреждении и одновременно о потере управления. Из-за птицы отключилась реактивная силовая установка. Лётчик доложил о финальном пилотировании на остаточном импульсе заглохшего реактивного двигателя в зону, свободную от людей.

   Как только периметр безлюдной зоны был достигнут, офицер отчитался о скорой процедуре катапультации.

   И за секунды до покидания кабины истребителя, лётчик убедился, что истребитель в стремительном темпе начал терять высоту безопасного полёта.

   Сообщается, что инцидент приключился с J-10. Последний относится к классу лёгких истребителей и в некоторой степени аналогичен американскому F-16. Из-за чего отказ единственного двигателя является критическим препятствием для полёта как обеих воздушных машин.  


    Китайский многоцелевой истребитель J-10 является основным боевым самолётом ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, поражения наземных целей, ведения воздушной разведки и радиоэлектронного противодействия.

   Разработка J-10 началась в конце 1980-х годов. В основу проекта был положен израильский опыт создания боевого самолета Lavi, однако конечный продукт оказался уникальным изделием китайской авиационной промышленности. Первый полёт опытного образца состоялся в 1998 году, а к 2004 году началось серийное производство J-10.

   Самолёт в качестве так называемого двигателя первого этапа оснащался российским мотором АЛ-31ФН, развивающем в режиме форсажа тягу до 12500 кг. Вооружение J-10 включает управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности PL-1 и PL-12, ракеты малой дальности PL-8 и неуправляемые ракеты. Самолёт также может нести корректируемые бомбы и вести огонь из скорострельной 23-мм пушки.

   J-10 имеет низкий уровень радиолокационной заметности благодаря применению специальных материалов и конструкционных решений. Это делает его трудным объектом для обнаружения радарами оппонента. Кроме того, истребитель высокоманевренен и умеет выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.

#видео #ноак #кнр #j-10 #лётные происшествия #китайский истребитель
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