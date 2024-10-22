Тем временем и Владимира Александровича Зеленского всё хорошо и НАТО пошире распахнуло врата для приёма Украины в границах 1991 года.

Имея на передовых позициях кратное отставание по численности боеспособных подразделений от ВС РФ, украинская армия, стараясь удержать позиции в населённом пункте Селидово, демонстрирует ровно обратное. Согласно информации от ТГ-канала «Военный осведомитель», удержать этот населённый пункт не представляется возможным, так как за несколько дней боёв отряды штурмовых групп российской армии замечены в середине городской агломерации. О боях в центральной части Селидово сообщает ТГ-канал «Сводки СВО».

На данный момент по нескольким причинам карта успехов ВС России сильно запаздывает за реальными продвижениями передовых групп штурмующих украинские позиции российских солдат, сомневаться в том, что ВСУ не могут сдержать натиск отечественных бойцов, не приходится.

Новая тактика пехотных штурмов, когда атакующие двойки РФ начинают занимать всё больше и больше контролируемых ранее украинцами территорий, подтверждается не только российской стороной, но и украинской.

Само же Селидово стало ареной боёв на всём протяжении своих городских окраин из-за слабой насыщенности украинских позиций личным составом.

Актуальность карты на утро 21 октября. В реальности положение ВСУ заметно хуже.



Помочь исправить критическую ситуацию для ВСУ на покровском операционном направлении хотя бы гипотетически могли резервы украинского Генштаба: но вместо этого элитные подразделения ВСУ перебрасываются прямо сейчас в российское приграничье Курщины. Но без кратного увеличения личного состава «отыграть» назад тяжелое положение украинских сил в Суджанском районе и прилегающих окрестностях не представляется возможным. Поэтому вместо одной проблемной зоны главком ВСУ Сырский получил сразу два. И ситуация имеет тенденцию к ухудшению.