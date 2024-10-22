Причем украинский президент одним из условий вступления Украины в североатлантический альянс видит приглашение Киева в границах 1991 года.

Владимир Зеленский снова вернулся к теме ядерного вооружения на Украине, объявив, что вместо владения первым Киев хочет добиться приглашения украинского государства в военно-политический блок. О чем пишет украинский ресурс «Украина.ua».

Как заявил глава Банковой, все текущие переговоры Украины не обходятся без обсуждения гарантий безопасности для Украины. Лучшим вариантом по мнению Зеленского является вступление украинского государства в НАТО. Ведь североатлантический альянс способен оставить Россию. И как отметил украинский высший руководитель, Украина не выпрашивает ядерное оружие. Хотя в своё время Украина отдала ядерное вооружение. Но вместо этого Киев столкнулся с полномасштабным конфликтом с российской армией.









Под конец своей встречи с журналистами Зеленский заключил, что донес позицию выше не только предыдущему президенту США Дональду Трампу, но и текущему главе Белого дома Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Ранее Зеленский неоднократно возвращался к теме вступления восточноевропейской республики в НАТО или обладания собственным ядерным оружием. Но сразу после этого громкого заявления украинский президент отказался от своих слов, заявив, что Украина не хочет создавать ядерное оружие.

А мы тем временем вспомним, что Украина формально никогда и не имела ядерного оружия, что подтверждается неоднократными ранними интервью экс-президента Украины Леонида Кравчука. Потому что на Украине хранилось ядерное оружие СССР, коды запуска которого всегда были в Москве. И принадлежало ядерное оружие, размещенное на Украине не Киеву, а одной из ракетных армий СССР.