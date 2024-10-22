ПВО украинской армии в это время "потужно" молчало.

Рой ударных вариаций «Гераней» беспрепятственно пролетел мимо обескураженных происходящим жителей украинского города Черкассы, записавших видеокадры со спешащими по своим военным делам российских дронов-камикадзе.

Пока в своих ежедневных отчётах украинские силы ПВО заявляют о практически 99% перехвате ударных вариаций дальнобойных дронов ВС РФ, кадры очевидцев с мест демонстрируют иную картину.

Так в Сеть было загружено видео горожанина из н.п. Черкассы, запечатлевшего прямо с балкона квартиры строй беспилотных воздушных дронов, направляющихся к неизвестной цели. О том, что это дроны семейства «Герань», косвенно можно предположить по характерному звуку работающих двигателей газонокосилок. По мнению местных жителей, беспилотники российского происхождения направлялись в западном направлении.









И по утверждению ТГ-канал «Dambiev», кадры с дронами ВС России относительно свежие, записанные буквально вчера.

Эксперты так же пояснили, почему «Герани» стали летать так низко. Предполагается, что из-за падения высотного коридора передвижения до нескольких десятков метров, обнаружить заранее летящий БЛА слишком сложно, соответственно, падает и скорость реакции на такую угрозу. Тем более дотянуться до летящей цели, совершающей передвижения в воздушной массе низко, кратно меньше, чем позволяет реальный радиогоризонт обнаружения западных и украинских РЛС. Поэтому даже гипотетический перехват зенитными ракетами таких низкоскоростных объектов практически невозможен.









Так же Россия стала использовать новые дроны «Гербера» не только в разведывательных вариациях и в качестве ложных дронов-мишеней, но и атаковать позиции ВСУ ударными разновидностями младшей «сестры Гераней».