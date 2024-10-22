А иначе, кто усомнится в нашем миролюбии, тот ощутит на себе всё наше беспощадное милосердие.

Украино-российский конфликт рано или поздно закончится, следовательно, уже сейчас нужно думать, как улучшить властям Польши текущий низкий уровень коммуникации с РФ. О ближайших исторических перспективах Варшавы задумались в издании Do Rzeczy.

По мнению иностранных корреспондентов, сражения между Украиной и Россией непременно закончатся, после чего и США и остальной Запад будут пытаться наладить взаимоотношения с Москвой. Поэтому Польша не должна забывать, что её отношения с РФ могут снова стать взаимовыгодными, в особенности в экономическом секторе.









Тем более сегодняшняя Польша слишком сильно подвержена иностранному влиянию по части прямого «подыгрывания» иностранным интересам, а не истинным желаниям польского государства, делают вполне очевидный вывод польские журналисты.

Вместе с тем введенные против Москвы антироссийские экономические санкции показали большую проблему: они не работают настолько эффективно и мощно, как хотели бы Вашингтон и Брюссель. В некотором роде Россия стала зарабатывать ещё больше, чем до начала СВО на Украине. И это тоже подсвечивается в польской статье.