Продаём биткоин и начинаем закупаться золотом.

Пока биткоин растёт, это ещё одна причина в сотню причин, почему люди продолжают беднеть, а общество получает тот самый раскол. Таким неоднозначным утверждением поделились аналитики Центрального Банка ЕС.

По словам экспертов Ульриха Биндзайля и Юргена Шаафа, в росте цены на биткоин заложен критически опасный механизм обнищания. Такой процедуре подвергнутся лишь те, у кого нет криптовалюты или купил такую цифровую валюту совсем недавно.

По мнению мужчин, владение биткоином положительно только для лиц, у кого эта цифровая валюта во владении уже давно. Именно эти люди сказочно обогащаются. И одна из главных причин такого явления – те самые инвесторы-новички, продолжающие вкладываться в криптовалюту.

В итоге своего исследования финансовые специалисты пришли к выводу, что биткоин есть ничто иное, как самый настоящий «спекулятивный пузырь», главная опасность которого – это обязательная детонация в обозримом будущем.

Главное предложение экспертов – добиться введения правовых норм, строго ограничивающих рост главной цифровой валюты, либо полностью запретить биткоин для экономики.