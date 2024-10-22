Удивляться не приходится - лучшие силы украинских ВС брошены на удержание суджанской Пятерочки.

ВСУ до сих пор не могут стабилизировать своё положение, постоянно отступая на разных участках протяженной передовой. И этому конца и края нет. Пессимистичными прогнозами для украинской армии поделился отставной спецслужбист Украины Олег Стариков.

Экс-сотрудник СБУ отмечает, что прямо сейчас он видит, что ЛБС для Украины давно перестала быть устойчивой линией, и лишь несколько месяцев отделяют украинский Генштаб от полного обрушения защитных порядков.

По мнению Старикова, единственное, что может остановить успех российской армии, это не привлечение новых солдат или передача новых пакетов военной помощи от западных союзников Киева, а отправка передовых боевых систем, обозначенных как вооружение четвертого и пятого поколений. Тем более насильная мобилизация, как это происходит сейчас, уж явно не способствует стабилизации ослабленной украинской обороны. Из-за слабой готовности сражаться, новые солдаты украинской армии показывают совершенно не тот результат, который хотят увидеть Владимир Зеленский и Александр Сырский.

Под итог своей беседы Стариков увидел решение для Украины добиться хоть каких-то результатов лишь дипломатическими методами, но никак не военными.