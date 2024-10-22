А тем временем для Зеленского куда важней суджанская Пятерочка, чем провал украинской обороны по всему покровскому и часовяровскому направлениям.

Передовые группы российской армии оказались южнее укрепленных украинских позиций Часов Яра, что стало полной неожиданностью для Генштаба ВСУ, считает военный блогер и постоянный автор немецкого Bild Юлиан Репке.

Германский журналист обозначил текущую оперативную обстановку в районе города Часов Яр, рассказав, что за пять месяцев активных боёв, штурмовики ВС РФ смогли продавить украинскую оборону на южном фасе города.

Как обозначил Репке, украинские солдаты теперь и без бинокля могут наблюдать, как российские военные стремительно закрепляются за каналом и готовят следующий плацдарм для продвижения вперед.

Как только стартовая позиция для следующего этапа локального наступления будет готова, силы российских штурмовиков устремят свой взор на северный участок ЛБС, стремясь продвинуться к центральной части городской агломерации Часова Яра.

На прошлой семидневке стало известно о продвижении групп РФ закрепления в южной оконечности Часов Яра, где они смогли создать плацдарм на такой важной части, как местная автомобильная развязка.