Шансы на победу Харрис всё равно меньше чем у Дональда Трампа, если верить последним данным.

Благодаря пожертвованиям компания Камалы Харрис по сбору средств на предвыборные действия стала рекордной. Так удалось собрать за три месяца чрезвычайно весомые 1 млрд. долларов. Соответствующим успехом действующего вице-президента Джо Байдена поделились корреспонденты The New York Times.

В публикации подчеркивается, что в прошлом месяце женщина получила не менее 360 млн. долларов. А вот Дональд Трамп за сентябрь получил около 160 млн. долларов.

В упоре в своей нынешней президентской компании Трамп делает упор на недостаточное "умственное развитие" Камалы Харрис

Отмечается, что Джо Байден во время своей предвыборной компании показывал гораздо худшие результаты даже чем Трамп. Американские сотрудники NYT проинформировали, что большинство полученных средств штаб Харрис расходует на рекламу и продвижение в мировой Сети.

Тем временем согласно последним измерениям, на утро воскресенье 77-летний миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп обгоняет Камалу Харрис в своих шансах стать новым главой Белого дома, заменив в 2025 году 81-летнего Джо Байдена.