Немецкий канцлер не настолько "отчужден" от земных реалий, понимая на 100% что русские ракеты долетят до Берлина куда быстрей чем до Вашингтона.

«План победы», с которым Владимир Зеленский заявился на встречу к Олафу Шольцу, а затем этот документ многократно был озвучен во время европейского турне ключевым правителям западных стран, слишком сильно не пришелся по душе федеральному канцлеру Германии. О неприятии идей украинского президента, с которыми он планировал добиться военного превосходства в военном противостоянии с Россией, решили рассказать журналисты немецкого Bild.

Корреспонденты издания отметили, что во время выступления в Брюсселе Шольц прямо заявил, что никакого «быстрого» вступления Украины в состав полноправных членов НАТО не будет, потому что он сам наложит вето на такого рода действия от Германии. Причем в качестве аргумента политик привёл итоговую встречу в Вашингтоне, где союзники по североатлантическому альянсу так и не пришли к единому мнению по поводу Украины. В качестве противников вступления Украины в военно-политический блок были США и Германия.









Сотрудники немецкого таблоида подытожили, что одного желания Украины стать неотъемлемым партнером боевого братства НАТО мало: необходимо соответствовать на должных уровнях безопасности и экономики. А так же следовать реформам в продвижении демократии в стране.

Шольц в ходе своего выступления вернулся и к теме авиационных ракет класса «воздух-поверхность» Taurus, объявив, что эти боеприпасы Украина не получит.