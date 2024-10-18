Как говорил Шарий в своих публикациях последних дней, спастись из окружения в районе Курщины смогут не только лишь все бойцы ВСУ.

Максимально предполагая что шанс оказаться в полном окружении, ведя бои в оборонительном секторе Толстого Луга на Курщине, 300 украинских солдат и офицеров отступили со своих позиций, не дожидаясь необходимого в таком случае приказа на отход от вышестоящего командования. О падении воинской дисциплины в рядах ВСУ, действующих в российском приграничье Курской области, проинформировала редакция Mash.

Так в распоряжение отечественных журналистов попало наглядное видео, демонстрирующее отступление украинских военнослужащих, решивших для избегания засад российского спецназа пуститься в отступление по местному полю. Но уйти в полной тишине не получилось: украинцев засек дрон российской аэроразведки, сумевший в короткий срок навести на быстро идущих бойцов ВСУ огонь артиллерии и ударных fpv-коптеров армии РФ.









Перехваченные данные украинской радиосвязи засвидетельствовали, что вышестоящие украинские начальники запретили отходить с позиций, вынуждая сражаться до последнего.









Ранее Shot опубликовал сведения, что как минимум 500 военнослужащих ВСУ оказались в полукотле в районе курской Любимовки.