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Madarator
SHOT: ВС РФ начали подрывать мосты на Курщине и окружили до 500 солдат ВСУ в Любимовке
Теперь для отступления, украинским ВС придется бросать и колёсную и гусеничную технику и под покровом темноты пытаться выйти из котла, всячески избегая засад и минных полей.

   Те самые пророческие слова, если немного иначе их перефразировать, сказанные некогда Виталием Кличко о том, что «успешно отступить могут не только лишь все», в полной мере относятся к группе украинских военнослужащих, находящихся в российской Любимовке курского приграничья. Так по информации ТГ-канала «SHOT», в окружении у данного населённого пункта находится до 500 солдат и офицеров ВСУ.


   Согласно дополнительным сведениям, перед моментом котла украинские военнослужащие лишились большинства танков, что кратно снизило шансы на успешный прорыв в сторону российско-украинской границы. В настоящий момент попытки просочиться в Сумскую область не имеют успеха, увеличивая потери в дефицитной бронетехнике.

Бронетехника ВСУ пытается по грунтовым дорогам выехать из периметра лесопосадки рядом с Любимовкой. Источник изображения: ТГ-канал SHOT


   Верифицированной информации о том, что ВСУ в районе Любимовки находятся в котле, по-прежнему нет.  

Ночные кадры подрыва моста на Курщине для ухудшения ротационных возможностей ВСУ


   Сообщается и о подрыве мостов диверсионными подразделениями российской армии в Суджанском районе. Ранее по данным уже ТГ-канала «Mash», ещё один котёл, но уже покрупней, ожидает украинские ВС всё в том же курском приграничье. Здесь могут очутиться в полноценном охвате 2000 бойцов, что эквивалентно полноценной украинской бригаде.

#всу #курская область #курское направление
Источник: t.me
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Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
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