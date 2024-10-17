А ведь Россия может одобрить хуситам аналогичное решение на использование Су-35 для атак по Нидерландам.

Украина имеет полное право применять для ударов по землям РФ переданные от Нидерландов самолёты F-16. Соответствующее заявление сделал глава оборонного ведомства страны тюльпанов Рубен Брекелманс.

Нидерландский министр и объяснил правительственное решение своей страны, назвав разрешение для Киева применять американские истребители «средством самообороны».

Отдельный акцент высокопоставленный функционер поставил на том, что если обратиться к международному праву, то в юридических формулировках последнего нет конкретных ограничений по расстоянию на использование самолётов. Поэтому ВВС Украины могут совершать полёты и выполнять боевые миссии, как рядом с границей России, так и на дистанции в 100 км от неё.









Ранее западная пресса написала о разрешении министерства внешней торговли и сотрудничества Нидерландов на ввоз на территорию Украины 24 бортов F-16. Часть этой партии была доставлена минувшим летом. Финальная партия будет поставлена позже, возможно в следующем году.

F-16 в качестве действующего образца авиационных вооружений состояли на вооружении армии Нидерландов не менее 45 лет, когда были заменены на истребители 5-го поколения F-35.

F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан компанией General Dynamics и выпускался на предприятиях Lockheed Martin. Первый полёт совершил в 1974 году. Самолёт отличается низкой стоимостью эксплуатации и простотой в обслуживании, но весьма требователен к аэродромной инфраструктуре и наземному персоналу. Эти качества делают его популярным среди многих стран мира. Он используется для выполнения различных задач, включая воздушную поддержку сухопутных войск, подавление ПВО оппонента, воздушные бои и разведку. Самолёт способен нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» и управляемые бомбы. F-16 является одним из самых массовых реактивных истребителей в мире и широко экспортируется.