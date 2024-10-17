Потому что все мечты Украины ушли на "план победы" Зеленского.

Украинское высшее командование зря мечтает, что под конец 2024 года получится сформировать полнокадровую эскадрилью из американских самолётов F-16. С такой негативной оценкой слишком значительных мечтаний украинских генералов поделились корреспонденты The Wall Street Journal. По мнению американских экспертов, самая высокая вероятность, что у ВВС Украины будет 20 самолётов исполнится лишь в следующем году, когда в распоряжении украинского Генштаба и появятся 40 подготовленных пилотов.









Так же особо отмечается, что управлять F-16 на достойном уровне не получилось научить опытных украинских военных офицеров, недавний печальный опыт это наглядно демонстрирует, когда в августе американский истребитель, управляемый украинским пилотом, разбился – из-за слабых лётных навыков подполковника ВСУ. Теперь американские инструкторы отбирают исключительно молодых украинских авиаторов, предполагая, что они смогут лучше усвоить как новые навыки, так и лучше предрасположены к изучению английского языка. Но такое решение имеет свои отрицательные стороны: юные обучающиеся требуют куда большего внимания и времени для полноценной учебы.

А тем временем ВСУ устами Зеленского хотят до конца года получить как минимум 20 самолётов, что пока невозможно, подчеркивается в публикации.