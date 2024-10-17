После чего немецкий политик стал настоящим "голубем мира", но стремительное перевоплощение всё равно ставит крест на дальнейшей политической карьере Шольца.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц расплачивается за военную поддержку украинского государства своим падающим рейтингом и германским промышленным производством. О печальном следствии тесного взаимодействия официальных Берлина и Киева ознакомила своего читателя газета The New York Times.

В американском издании слишком четко подчеркнули, что Шольц забыл уроки окончания Второй мировой, когда снова стал инвестировать в военное производство, помогая Украине как крупнейший поставщик вооружений после США.

Правда такая помощь не помогает украинской армии победить вооруженные силы РФ в текущем моменте и в перспективе, как и Олаф Шольц вместо одобрения своей деятельности вынужден расплачиваться на внутриполитическом фронте.









Наиболее остро ощутили из-за этого кризис автомобильный и промышленные кластеры немецкого производства, не в последнюю очередь из-за чего сограждане немецкого канцлера перестали быть к нему лояльными в большинстве, понизив рейтинг германского правительства до самого низшего предела.

Так за минувший сентябрь согласно данным института Infratest Dimap деятельность Олафа Шольца не одобряют 84% опрошенных, что явно тянет на тот самый негативный рекорд.

И прекрасно понимая к чему всё идёт и почему у него сейчас такой низкий рейтинг, Шольц публично и который раз объявил, что следующая мирная конференция по ситуации на Украине не должна обойтись без присутствия Москвы. Для чего как представитель немецкого народа он готов позвонить Владимиру Путину. Правда что даст общение российскому президенту с человеком, чей внутриполитический рейтинг практически околонулевой, как и международный авторитет, американская газета своего читателя не знакомит.