Теперь уже даже до Олафа Шольца дошло, что отдать танки Украине – считай выкинуть.

Украинская армия в ходе яростных боёв на востоке Украины лишилась уже порядка 40 немецких танков Leopard. О не очень приятных для уха Олафа Шольца лично и украинского Генштаба в общем сведениях информирует свежая публикация американского издания Business Insider.

В журнале указывается, что германский Леопард по праву ведущие конструкторы мира считают одним из лучших танков в мире – всё из-за мощного двигателя, практически идеальной пушки, бьющей с высокой точностью и кучностью, как и той самой тяжелой брони, пробить которую редко удаётся с первого выстрела. Но все эти данные актуальны ровно до тех пор, пока в противостоянии с практически «идеальными» германскими ОБТ не встретится по силе равный или превосходящие экипажи танков оппонент. И такой нашелся в роли вооруженных сил РФ. После чего авторитетные оружейные аналитики прямо заявили, что миф о непобедимости немецкой «кошки» развеян воинством Валерия Герасимова, сумевшего найти тот самый мудрый подход, показавший наглядно и не по одному разу, что с «Леопардами» можно успешно и эффективно бороться.









И словно желая добавить соли на рану украинских генералов и немецких танковых конструкторов, авторы статьи указывают, что ВСУ за всё время лишились порядка 40 Leopard разных модификаций, имея доступ к открытым данным по потерям бронетанковой техники в рядах украинской армии.

Немногим ранее британский военный блогер Александр Меркурис дал свой комментарий насчёт поддержки официального Берлина Киева, где назвал передачу устаревших на сегодня модификаций танков Leopard 1 унизительным для ВСУ событием. Всё по причине передачи танковых образцов, снятых с хранения, когда вместо Leopard 2 Украина получила Leopard 1. Но и словно этого мало, расконсервированные танки оказались далеко не в идеальном состоянии, требующие глубокого ремонта.