Метать башни для этого танка уже устоявшаяся традиция: обычно так происходит при детонации боекомплекта "самого защищенного танка в мире".

Зарубежная критика за проведение необоснованной военной операции в российском приграничье вновь нашла своё подтверждение на практике, где военные РФ нашли потерянную башенную установку от британского ОБТ Challenger 2. Как указывается в сообщении портала «Военное обозрение», танковая башня была найдена в районе населённого пункта Шептуховка в Кореневском районе Курщины.

Предполагается, что уничтоженный остов, в виде целого танка был приписан 82-й бригаде украинской армии, и как указывает портал bmpd, крупный элемент иностранного танка лишний раз убеждает, что перед нами уже третий, достоверно выведенный из строя современный образец танковой мысли Великобритании.

Известно, что два из трёх потерянных британских ОБТ при своем поражении лишались башни — обычно так происходит при детонации боеукладки снарядов.





А мы вспомним, что первый достоверный случай, когда украинские танкисты остались без английского танка, случился год назад во время контрнаступления в Запорожье. Второй образец был потерян во время боевых действий в курском приграничье после атаки дрона-камикадзе.

По сообщению британской прессы ВСУ получили всего 14 ОБТ семейства Challenger, переданных на вооружение элитной 82-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии. После крайне неудачной боевой премьеры, официальный Лондон перестал реагировать на просьбы украинского правительства, с целью добиться дополнительных поставок британских танков.