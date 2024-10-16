Как НАТО будет производить оружие на Украине и давать на это деньги, если повторится ситуация как с бронетанковым заводом?

Прилёт сразу пяти баллистических версий «Искандер-М» по помещениям бронетанкового завода в Николаеве застиг врасплох персонал и украинских военных. Как проинформировали в российском оборонном ведомстве, «все производственные процессы на предприятии были остановлены».









Согласно кадрам видео, опубликованным немногим ранее, в ночном небе Николаева легко заметны пять последовательных ударов ракет «Искандер», спикировавших практически без паузы на крышу работающих цехов завода. В сводке от МО сообщается, что помимо нарушения работы предприятия, так же уничтожено 10 танков и бронеавтомобилей, которые планировалось в скором времени передать в распоряжение украинской армии, действующей в зоне проведения СВО.













Самым первым об атаке на военный объект, находящийся на улице Скороходова 1, рассказал руководитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев. Позже удар был подтвержден и в официальных сводках отечественного МО, где рассказали о пяти ударах по промплощадкам, размещенным в охранном периметре завода.