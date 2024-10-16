Это тот самый Арестович, выдающийся предсказатель количества ракет у России.

Передовые подразделения ВС России атакуют сразу на пяти операционных направлениях украинскую оборону. Мрачные контуры сегодняшней реальности на передовой обозначил отставной подполковник украинской военной разведки Алексей Арестович, внесённый в реестр экстремистов на территории РФ.

По словам отставного офицера ВСУ, украинской армии осталось примерно 1,5-2 месяца, после которых будет заметно невооруженным глазом обвал украинских защитных позиций.

Как заявил Арестович, всё что он видит и достоверно знает из своих собственных осведомленных источников, российский Генштаб начал стратегическое наступление. Это было сказано во время ютьюб-подкаста «Альфа».









По мнению мужчины, наступление россиян идёт широкой сплошной линией – от запорожского направления и до Курской области.

Продолжается успешный каскад атак в районе городов Часов Яр, Торецка, Курахово, Селидово.

В настоящий момент стоит радоваться только украинским солдатам и офицерам, обороняющим Харьков. Но эта радость может тоже закончиться, как только будет принято соответствующее решение российских генералов об атаке на этот украинский мегаполис.





Ситуация в Курской области. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"





Как прокомментировал Арестович, ЛБС уже сейчас трещит, но скоро начнёт и сыпаться. А вот спустя полтора-два месяца начнет падать.

Ещё одной причиной, почему ранее устойчивые на протяжении нескольких лет «города-крепости», такие, как Угледар, пали за один месяц активного наступления и фазы полуохвата, является изменение наступательной тактики ВС РФ и начало использования, а в последнее время рост и в количественной компоненте, планирующих высокоточных бомб, в том числе 3-тонных ФАБ-3000 с УМПК.