Украинский Генштаб мог бы спасти остатки ВСУ, но политический "гений" Зеленского не велит.

Остатки подразделений ВСУ находятся в трудном положении, ожидая приказ украинского Генштаба на отступление, но с большей вероятностью они его не дождутся и получат или полный разгром, или кратное уменьшение своей численности. О группировке украинской армии в российском приграничье в Курской области рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам мужчины, для лучшего описания ситуации с украинскими ВС в пограничных районах Курщины подойдет сравнение с действием удава, где объектом воздействия является те самые остатки ВСУ. И с каждым новым днём нахождения в объятиях удава, этим остаткам становится всё хуже и хуже.

Как заявил Джонсон, это тот самый капкан, выход из которого практически невозможен и отойти смогут далеко не все украинские бойцы.





Прямо сейчас эксперт наблюдает, как несмотря на все заверения украинских генералов об успешных контратакующих действиях украинской группировки в районе Курской области, успехи со стороны ВСУ незаметны. Зато постоянно наступают россияне, а холод и дождь выступают на стороне последних, усугубляя положение тех самых элитных частей украинских солдат и офицеров, задействованных в приграничном рейде.

Как заявил генерал-майор Апти Алаудинов, российские ВС освободили 19 н.п. в курском приграничье.