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Madarator
Удар "Искандерами" остановил ремонтные работы на бронетанковом заводе в Николаеве
Ракет осталось на 2-3 раза. Но это не точно.

   Что бывает, когда разведка работает на отлично, а зенитные системы по одной из причин покинули чат, наглядно показал случай последовательного прилёта пяти баллистических версий «Искандер-М» по украинскому предприятию стратегического назначения. Речь идёт о публикации ТГ-канала «Изнанка» и массированном пуске оперативно-тактического комплекса «Искандер», атаковавшем помещения бронетанкового завода в Николаеве.



  Так, беспрепятственно курсирующий в украинском воздушном пространстве разведывательный беспилотник российской принадлежности заснял, как одна за другой 9М723-1 поражают сугубо военную цель с феноменальной точностью. И как было написано выше, ни один из украинских ЗРК Patriot или SAMP-T не предпринял абсолютно никаких защитных мер.


Местоположение крупного предприятия украинского ВПК


   Указывается, что под удар попали сразу пять производственных помещений, в которых находились танки и четыре ББМ украинской армии.


Съёмка ударов в ИК-диапазоне


   О Николаевском бронетанковом заводе известно, что специалисты крупного предприятия выполняли работы по первичной и расширенной диагностике бронетехники, занимались её ремонтом, регулярным обслуживанием, довооружением или обновлением. Точно такой же спектр работ проводился и в отношении военных автомобилей ВСУ.



    Предполагается, что за время российской СВО боеголовки «Искандеров» прошли через несколько этапов глубокого улучшения боевых характеристик. В частности, для повышения точности инерциальная навигационная система была модернизирована с добавлением помехостойких антенн «Комета-М», работающих с ГЛОНАСС/GPS. Так же есть вероятность, что была установлена элементная схема с набором более совершенных оптико-электронных корреляционных сенсоров, предназначенных прежде всего для функционирования в сложной помеховой ситуации с противодействием современным, в том числе иностранного производства РЭБ.  

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