Кажется, после таких ракетных ударов подразделениям ВСУ ротировать уже и некого.

Не понимая конечные цели военно-политической операции ВСУ в курском приграничье, украинские подразделения тем не менее оказываются вынуждены находиться бессменно на российской территории, оставленные своим командованием на заведомо трудных для удержания позициях, постоянно чувствуя себя в не проходящем состоянии напряжения: всё из-за перманентных атак ВКС РФ.

Соответствующие кадры выполненного огневого налёта при помощи авиационных ракетных средств поражения опубликовало отечественное оборонное ведомство.

Источник: МО РФ

Двойки штурмовиков Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области, застав врасплох операцию ротации украинских ВС, решивших вывести на пополнение сильно потрепанные линейные части, удерживающие одну из украинских оборонительных линий в районе государственной границы.

Согласно разведсведениям, полученным посредством радиоперехвата, сильно досталось живой силе и бронетехнике ВСУ, оказавшимся в эпицентре атаки.

А для украинского президента Владимира Зеленского приказ о выведении остатков украинских подразделений с приграничной территории Курщины точно не выглядит победным, из-за чего украинский Генштаб медлит с его исполнением, вынуждая расходовать нужные в других местах и без того драгоценные резервы элитных ударных групп ВСУ, отправляя их в Курскую область.