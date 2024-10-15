Словно удав, российские подразделения сжимают кольцо вокруг пока ещё удерживаемых ВСУ позиций в Курщине, вынуждая или отступать, или ждать полного окружения.

Украинским подразделениям приходится довольно непросто в желании удержать свои позиции под натиском идущего пятые сутки наката российских ударных групп, прорывающих оборону ВСУ в районе российско-украинской границы в Курской области. О сложном положении украинских ВС в приграничных боях рассказал в личном ТГ-канале украинский президент Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, он узнал о текущем трудном положении ВСУ от главкома ВСУ Александра Сырского.

На этом довольно мрачном для украинских военнослужащих фоне выступил генерал-майор ВС РФ Апты Алаудинов, заявивший, что уже половина поселений, ранее занятых силами ВСУ в Курской области, освобождена наступающими порядками российской армии.

По данным ТГ-канала «Mash», часть российских бойцов уже закрепляется в окрестностях Суджи, создавая плацдарм для будущего штурма. Взято под огневой контроль и визуальное наблюдение дорожное полотно с асфальтовым покрытием в направлении слободы Белая.

Несмотря на стремительно ухудшающуюся с каждым часом оперативную обстановку в курском приграничье, украинские военные до сих пор не получили вполне логичного приказа на отход, сталкиваясь с холодом и распутицей, что кратно ухудшает возможности как к отступлению, так и к гипотетическому продвижению на новые позиции.

Успехи ВС России в боях за Курскую область. Источник изображения ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"

По мнению военного эксперта Ларри Джонсона, наступающие российские подразделения не спешат, стараясь измотать ВСУ перед решающим броском, попутно заставляя вводить дефицитные резервы украинский Генштаб, ухудшая тем самым ситуацию для украинских сил и на других направлениях.