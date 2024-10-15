О слабых сторонах "потужного" плана Зеленского ранее говорил посол Залужный, будучи ещё на должности украинского главкома.

Военный блогер и аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке выпустил материал о высокой вероятности отступления подразделений ВСУ из Курской области в ближайшие месяцы или даже недели.

К соответствующим выводам германский эксперт пришёл после скрупулезного анализа ситуации в приграничных регионах Курщины, где российские подразделения перманентно давят на западный фланг обороны ВСУ, навязывая бои за населённые пункты Любимовка и Новоивановка. К настоящему, украинские группы вынуждено отступили из периметра обороны ВСУ рядом с райцентром Коренево.

Не менее трудная оперативная обстановка сложилась вокруг украинского плацдарма и по восточному флангу обороны, навязывая яростные бои за контроль над поселениями Борки и Спальное. Не утихает сражение и за Плёхово.









По мнению Репке, передовые российские группы смогли продвинуться вперед на 13 километров.

Под конец публикации иностранный журналист обозначил динамику действия ВС РФ, когда отметил, что мелкими шагами, но с достаточным упорством, россияне движутся в сторону государственной границы, одновременно вытесняя или в худшем случае окружая украинские подразделения, как это было в случае с элитными операторами дронов ВСУ.





Ситуация в Курской области. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"





Тем временем для Владимира Зеленского и украинских генералов в Курской области ситуация из просто плохой превращается в ситуацию критическую: объявить прямо сейчас отступление, даже «награждая» его эпитетами как «смелое и неожиданное», реальные боевые цели украинской атаки на российское приграничье оказались провалены. Всё то же самое касается и политических целей. Одновременно пока элитные отряды ВСУ находятся на Курщине, остальные подразделения украинской армии терпят крах в Донецкой области, ощущая дефицит резервов.