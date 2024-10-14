В Западном мире Илон Маск имеет высокие рейтинг и популярность.

Создатель Telegram Павел Дуров и американский бизнесмен Илон Маск оформили взаимную подписку в соцсети X на свои аккаунты в социальной сети X, владельцем которой является Маск. Соответствующие данные были найдены в учетных записей мужчин.

Первыми факт заметили пользователи, увидевшие произошедшее на выходных, хотя наверняка утверждать, что подписка друг на друга состоялась в минувшие субботу и воскресенье, утверждать нельзя.

Что интересно, Дуров имеет только одну подписку, и это подписка на Илона. У Маска всего 784 аккаунта, на которых он подписан.

Августовские события, когда Павла Дурова задержали французские полицейские, вызвали негативный отклик у Маска, потребовавшего у Макрона и французских властей как можно скорей освободить мужчину. Для этого он опубликовал хэштег #FreePavel. Так же Маск попросил Макрона конкретизировать словами французского президента, за что россиянин задержан. Так же американский бизнесмен был уверен, что в задержании Дурова есть четкий след правительства США.









Вспомним, что Дуров подвергся процедуре ареста в воздушной гавани Парижа Ле-Бурже 24 августа. 40-летнему основателю в качестве подозрений выдвинуты обвинения в 10 правонарушениях. В совокупности за преступления ему грозит около 10 лет.

Дурова продержали во временном заключении несколько дней и 28 августа он вышел на свободу после внесения залога в 5 млн. евро. Сейчас Дуров не может покинуть Францию из-за соответствующего правового распоряжения и обязан посещать отделение полиции два раза в неделю.