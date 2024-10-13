Черный рынок и высокотехнологичная продукция Илона Маска словно созданы друг для друга.

Высокотехнологичная продукция Илона Маска неосознанно сыграла на стороне российской армии, ведущей успешное продвижение в тяжелых боях на востоке Украины. Информацию о том, что ВС РФ не без помощи устройств Starlink, необходимых для высокоскоростной связи со штабами и смежными подразделениями теснят ВСУ по всей протяженной ЛБС, выпустила в виде статьи американская The Washington Post.

Зарубежные журналисты утверждают, что ранее Старлинк служил исключительно нуждам украинской армии, но теперь шансы по использования высокоскоростного интернета «уровнялись», информируют корреспонденты.









Благодаря этому теперь не только российские атаки стали стремительней и опасней из-за возросшей координации между передовыми подразделениями РФ, но и значимо улучшилось качество боевой работы БПЛА и точный огонь артиллерийских подразделений.

Теперь украинские военные винят в этом исключительно Илона Маска, который не захотел усилить меры по недопущению попадания своей продукции в руки российским военным.

А вот по мнению военкоров, невольными спонсорами подразделений РФ, получающих терминалы спутниковой связи Маска как раз и стали бойцы ВСУ, оставляющие терминалы связи на своих позициях. Именно их в качестве трофеев и добывают российские ВС.

На чёрном рынке блоки спутниковой связи в зависимости от комплекта поставки и продаваемой модели могут продаваться до 55 тыс. и достигать в своей максимальной цене 220 тыс. рублей.