Тот самый случай, когда спонсирование Киева уже не становится источником прибыли.

Майк Джонсон – спикер Палаты представителей Конгресса США и видный республиканец, в интервью изданию Punchbowl News заявил, что категорически против финансирования Украины собственным государством.

По мнению политика, это его нежелание спонсировать такое государство как Украина искреннее, именно поэтому Киев не должен требовать в военную, гуманитарную, медицинскую и самое главное, финансовую поддержку Штатов.

Джонсон считает, что если на грядущих выборах американского президента победит Трамп, то именно он остановит противостояние между Киевом и Москвой. По словам мужчины, для этого хватит лишь звонка Трампа Путину. А вот если победит Харрис, то российская СВО будет продолжаться дальше, посчитал Джонсон.

Не менее оперативно после публикации в зарубежном издании слов видного конгрессмена, свой ответ на английском языке разместил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Российский политик заверил, что у Владимира Путина есть куда более неприятный сценарий для киевских властей, которые должны будут капитулировать и отказаться от вступления в НАТО.