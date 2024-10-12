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Madarator
Ростех представил VIP-версию вертолета Ми-171 AURUS
Обошлось без собольих мехов и инкрустации салона бриллиантами.

   Госкорпорация «Ростех» показала вертолёт Ми-171А3, предназначенный для перемещения по воздуху высокопоставленных управленцев. Винтокрылый перевозчик получил соответствующее название AURUS. Эта аббревиатура хорошо знакома любителям отечественного автопрома класса люкс и премиум. Именно на марке таких машин передвигаются российский президент и правительство.

   Сам же вертолёт способен перемещать с ощутимым уровнем комфорта 10 пассажиров. Предполагается что в следующем обновлении машина получит панорамный иллюминатор.

   Для облегчения работы экипажа, в качестве внутренней начинки, в модель интегрировали цифровой навигационный комплекс, а сам «Ми» может управляться не только в ручном режиме, но и в режиме автоматическом. И эта опция работает как круглосуточная. Не страшны пассажирам и экипажу обновлённого Ми-171 густой туман и низкая облачность. Что в своём выступлении подтвердил один из топ-менеджеров Ростеха Владимир Артяков.



   По словам первого зама генерального директора, вертолёт не содержит в себе зарубежные детали и системы. В качестве силовой установки используются передовые ВК-2500ПС-03 с режимом автоматики. Оная умеет форсировать работу двигателям при ЧП и отличается высокой экономичностью.  


Классический Ми-171 с моторами серии ВК-2500-03 китайских ВС


   Вертолет Ми-171 представляет собой модификацию широко известного вертолета Ми-8, разработанного ОКБ им. М. Л. Миля. Основными отличиями от базовой модели являются улучшенные летные характеристики, повышенная грузоподъемность и увеличенная дальность полета. Этот вертолет может использоваться для перевозки грузов, пассажиров, проведения спасательных операций, а также в качестве медицинского транспорта.

Двигатель, установленный на вертолете Ми-171, называется ТВ3-117. Это турбовальный двигатель, который производится КПК «Петербургские моторы». Он обладает мощностью около 2200 л.с в так называемом чрезвычайном режиме, что позволяет вертолету развивать скорость до 260 км/ч и подниматься на высоту до 6000 метров. Кроме того, этот двигатель отличается высокой надежностью и долговечностью, что делает его популярным среди соответствующих компаний.

#ростех #ми-171 #ми-171 aurus
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