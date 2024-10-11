Если россияне узнают, где спрятался американский "фазан" на западной Украине, то с наибольшей вероятностью ещё на один F-16 у украинской армии станет меньше.

В мировой Сети разместили снимок F-16А с опознавательными символами украинских ВВС. Но больше всего внимательных интернет-пользователей удивил не редкий факт появления на кадрах американских самолётов, переданных местным военно-воздушным силам, а подозрительный фон вокруг воздушного судна. В ходе дотошного анализа было обнаружено, что украинцы перед загрузкой фотографии в интернет плотно обработали кадр, прогнав начальный кадр через нейросеть. Сделано так специально для максимальной маскировки настоящего внешнего окружения вокруг самолёта. А рассматривая изображение, можно прийти к «ошибочному» выводу, что украинский «Шестнадцатый» буквально взлетает с голого поля с плотным травяным покрытием, что разумеется похоже на ненаучную фантастику.

Не меньший интерес вызывает и внешнее оснащение фюзеляжа. Так помимо узнаваемых силуэтов ракет AIM-9 класса «воздух-воздух», способных поражать теплоконтрастные цели, истребитель несёт два подвесных бака, вмещающих 1402 литра авиационного керосина.

Из данной информации можно сделать предположение, что украинцы вряд ли разместили дефицитный западный истребитель в центральной Украине или даже восточной: с наибольшей вероятностью лёгкий боевой самолёт спрятан вблизи польско-украинской границы из-за справедливых опасений внезапных ракетных ударов по военным базам со своим местоположением. Следовательно, чем ближе самолёт к зоне проведения СВО, тем выше шанс, что внезапный налёт «Искандером» или гиперзвуковым «Кинжалом» практически не даёт шансов уйти безнаказанным в момент воздушной атаки.

Но есть вероятность что самолёт сфотографировали на одной из баз НАТО во время передачи украинского борта ВСУ.

Есть так же предположение, что украинские генералы сознательно берегут F-16 и не отправляют их на боевые миссии из-за справедливых опасений буквально «подставиться» под удар российских дальнобойных ракет Р-77М и сверхдальнобойных Р-37М, или уничтожения зенитными ракетами С-400. Всё из-за того, что передавая относительно актуальные модели самолётов, союзники Киева не отправили вместе с ними самые современные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», что кратно снижает боевой потенциал переданных образцов.