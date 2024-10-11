Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВСУ использовали нейросеть, чтобы "замаскировать" истинное местоположение F-16 на фотографии
Если россияне узнают, где спрятался американский "фазан" на западной Украине, то с наибольшей вероятностью ещё на один F-16 у украинской армии станет меньше.

   В мировой Сети разместили снимок F-16А с опознавательными символами украинских ВВС. Но больше всего внимательных интернет-пользователей удивил не редкий факт появления на кадрах американских самолётов, переданных местным военно-воздушным силам, а подозрительный фон вокруг воздушного судна. В ходе дотошного анализа было обнаружено, что украинцы перед загрузкой фотографии в интернет плотно обработали кадр, прогнав начальный кадр через нейросеть. Сделано так специально для максимальной маскировки настоящего внешнего окружения вокруг самолёта. А рассматривая изображение, можно прийти к «ошибочному» выводу, что украинский «Шестнадцатый» буквально взлетает с голого поля с плотным травяным покрытием, что разумеется похоже на ненаучную фантастику.

   Не меньший интерес вызывает и внешнее оснащение фюзеляжа. Так помимо узнаваемых силуэтов ракет AIM-9 класса «воздух-воздух», способных поражать теплоконтрастные цели, истребитель несёт два подвесных бака, вмещающих 1402 литра авиационного керосина. 

   Из данной информации можно сделать предположение, что украинцы вряд ли разместили дефицитный западный истребитель в центральной Украине или даже восточной: с наибольшей вероятностью лёгкий боевой самолёт спрятан вблизи польско-украинской границы из-за справедливых опасений внезапных ракетных ударов по военным базам со своим местоположением. Следовательно, чем ближе самолёт к зоне проведения СВО, тем выше шанс, что внезапный налёт «Искандером» или гиперзвуковым «Кинжалом» практически не даёт шансов уйти безнаказанным в момент воздушной атаки.

   Но есть вероятность что самолёт сфотографировали на одной из баз НАТО во время передачи украинского борта ВСУ.

   Есть так же предположение, что украинские генералы сознательно берегут F-16 и не отправляют их на боевые миссии из-за справедливых опасений буквально «подставиться» под удар российских дальнобойных ракет Р-77М и сверхдальнобойных Р-37М, или уничтожения зенитными ракетами С-400. Всё из-за того, что передавая относительно актуальные модели самолётов, союзники Киева не отправили вместе с ними самые современные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», что кратно снижает боевой потенциал переданных образцов.

#f-16 #f-16 на украине #f-16am #f-16а
1
Показать комментарии (1)
Украина получила ещё 10 истребителей F-16, но спрятать такое количество самолётов почти невозможно
Министр обороны Нидерландов подтвердил передачу Украине партии F-16
США не готовы предоставить систему Link 16 для ВСУ, опасаясь, что она может оказаться в руках России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
15
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
10
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
3
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
2
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
3
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
5
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
Студенты ОмГТУ создают компьютерную игру об исследовании подземелий Омска
+
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
3
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
Телефоны Samsung Galaxy S24 первыми получают октябрьское обновление Android 2024
2
Российский истребитель Су-35 улучшил возможности обнаружения и защиты
1
GeForce RTX 5090 будет стоить $2500 – NVIDIA намерена поднять цены на новые видеокарты
2
Ученые наблюдают за черной дырой, уничтожающей звезду за звездой
+

Популярные статьи

Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
8
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
119
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
17
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Небольшой обзор и разборка ноутбука Asus VivoBook Go 14 (E410MA-BV1517)
5
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
ТОП 10 miniApp в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа
1

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
00:02
Это детский лепет.
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
Александр Сечков
00:02
1.Ам5 позже вышел 1700-го. 2 Многоядерная производительность сравнима. не смотря на недоядра. 3 Ряд приложений на интел гораздо эффективнее. И как измерить стабильность? 4 Да камни АМД потребляют мень...
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
SlyBiBi
23:55
Не следующая, а каждая от этого рекламного контрацептива!
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
32Влад32
23:43
Это ИИ или все же обычный фотошоп?
ВСУ использовали нейросеть, чтобы "замаскировать" истинное местоположение F-16 на фотографии
От LoL до KeK один шаг
23:40
Божественный Эпик стоит далеко не 600$))
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
7raven
23:31
Украина неминуемо исчезнет с карты мира, такую судьбу для себя они выбрали давно, когда решили, что могут противостоять России, крайне самонадеянно и смертельно опасно. Даже США и Европа не готовы вст...
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
stockclock
23:29
Зион божественнен и не стоит 600 баксов.
Intel представила новые настольные процессоры Core Ultra 200S
Enforsen Bsv
23:29
Потому, что с времен Царя Гороха, как повелось , что домашний комп по цене крутится вокруг суммы 1000$ . Так это и осталось. Ни кто в мире , если отталкиваться от статистике , в массовом порядке не с...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
SekaZzZ34
23:28
Народ с интела переходит
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
PanzerK
23:27
Спустя год.... слабоватое унижение. И опять же не в Windows 7...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем