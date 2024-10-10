Организация решила побряцать оружием.

Североатлантический альянс уже на этой неделе приступит к регулярной тренировочной миссии под названием Steadfast Noon. В ходе ежегодных учений иностранные военные во время совместных действий научатся использовать ядерное оружие. Правда по словам нового генсека организации Марка Тюгге, настоящие боеприпасы с ядерной начинкой военнослужащим НАТО выдаваться не будут.

О том, что в будущий понедельник бойцы военно-политического союза встретят в полевых лагерях и не только, новый секретарь НАТО объявил в Лондоне, где должен был увидеться с местным премьером Киром Стармером.

Сами учения будут международными как по составу участников, так и по количеству земель стран, на территории которых будут проводиться военные маневры. Таковыми станут члены альянса: Бельгия, Нидерланды и Великобритания. Во время учений в воздух подымутся 60 вертолётов и самолётов и ударных БПЛА.

О мероприятии «Стойкий полдень» известно, что оно проходит каждый год. В ходе задач события заявлена отработка атак при помощи ТЯО. Но ядерные снаряды в полёт взяты не будут.

И хотя оппонент во время Steadfast Noon прямо не называется, подразумевается, что это будет Россия.