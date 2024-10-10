После поразительным образом местный порт быстро избавился от присутствия иностранных кораблей.

Украинская ПВО вновь оказалась застигнутой врасплох и натурально проворонила сначала полёт российского разведывательного дрона в момент нахождения его в особо охраняемом воздушном пространстве одесских портов, а затем окончательно дискредитировала себя, дав ракете ВС РФ беспрепятственно атаковать портовую инфраструктуру.

В одной из таких атак баллистический управляемый боеприпас поразил причал, раскидав оборудование и груз на месте выгрузки, вторая ракета выступила в роли противокорабельного снаряда, без видимых сложностей разворотив корпус судна. По результату последнего действия надводный объект взорвался с нетипичной для обычного корабля мощностью взрыва.

Указывается, что в ходе заметной детонации стали абсолютно бесполезными несколько грузовых контейнеров, внутреннее содержимое которых подозрительным образом представляло собой запас зенитных западных ракет. Так же загорелись и автоцистерны, неосмотрительно размещенные рядом с пирсом.

Взрыв судна "Shui Spirit", по которому в одном из одесских портов прилетел "Искандер". Источник изображения ТГ-канал: "Изнанка"



Все недавние удары по одесским портам выполнены с целью не допустить поставки иностранного оружия украинской армии.