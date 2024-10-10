Зеленский несмотря на отказ Джо Байдена прилететь на базу Рамштайн в ФРГ, всё равно решил посетить Берлин.

В немецкой столице украинский президент пожелал увидеться с Олафом Шольцем. О грядущей встрече федерального канцлера и руководителя Украины в ближайшую пятницу пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники в чиновничьем аппарате Германии.

Как передают журналистские информаторы, глава Банковой не перестаёт думать о своём «плане победы», который воочию ещё раз должен увидеть Шольц. Помимо главы немецкого правительства Зеленский хочет посетить и президента Германии – Франка-Вальтера Штайнмайера.









Сообщение о том, что встреча по Украине в формате «Рамштайн» теперь уже не имеет смысла из-за отсутствия на ней текущего главы Белого дома, стало известно три дня назад.

Тогда Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен отказались лететь в ФРГ из-за надвигающегося урагана 5-й категории «Милтон», в последствии оказавшимся бурей 1-й категории.

Когда теперь западные мировые лидеры посетят Рамштайн, доподлинно неизвестно.