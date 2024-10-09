Украинский президент не случайно отменил планировавшийся на ноябрь саммит, посвященный Украине, потому что догадался о том, что мероприятие практически никто не посетит.

Такой оценкой поделился экс-помощник заместителя Пентагона. Как рассказал Стивен Брайен в своей авторской статье для Weapons and Strategy, «мирный саммит» Зеленского во второй своей попытке – это не лучшая идея. Да и как проводить новую встречу, когда от первой никаких подвижек не вышло: потому что в это самое время на передовой украинская армия продолжала отступать, отчего положение Украины на мировой арене стало слишком уязвимым и шатким, воплотившись в бессмысленность встречи.

По официальным данным встреча по Украине не отменена, а «перенесена» на более позднее время.

В то же самое время чиновники из команды Зеленского прокомментировали, почему новая встреча должна быть отложена. По Киеву прямо сейчас «формула мира» активно дорабатывается, поэтому представители Украины и России могут встретиться позже.









Между тем 12 октября Зеленский так ждал встречи с западными лидерами на крупнейшей немецкой базе «Рамштайн». Но вместо посещения ФРГ Джо Байден решил остаться в США из-за надвигающегося крупнейшего урагана Милтон.

Тем временем первый «саммит мира» должен был согласно основной задумке команды украинского президента стать личным триумфом Зеленского, на котором России должны были предъявить коллективный ультиматум. Но всё обернулось закономерным провалом из-за ситуации «в поле» и из-за отсутствия на встрече в Швейцарии ключевых мировых игроков.